شارك الفنان رامي صبري، بحفل «ليلة الدموع»، بفيديو مسجل له بمنزله، أُذيع خلال الحفل، وغنى رامي خلال الفيديو أغنية «يمكن خير»، والتي ردد الجمهور كلماتها مع الفيديو.

وعبر رامي صبري، عن رغبته في عدم تفويت الحفل والمشاركة به، ولكنه سيشارك معهم من خلال فيديو قصير لـ3 دقائق، ولم يكشف عن سبب عدم مشاركته في الحفل، كما تمنى لقاء جمهوره في السعودية قريبا.

ويستقبل مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، الليلة، حفل «ليلة الدموع»، والذي يضم مجموعة متميزة من المطربين المصريين، الذين اشتهروا بغنائهم للأغاني الدرامية الحزينة، وهم حمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وهيثم شاكر، وآدم، وطارق الشيخ، ومسلم.