إيران تجري تدريبات على شن حرب إلكترونية

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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران بدأت، اليوم الجمعة، تدريبات لاختبار قدراتها على خوض "حرب إلكترونية" في مواجهة طائرات بدون طيار (درونز) ومقاتلة وطائرات هليكوبتر تحاكي طائرات العدو.