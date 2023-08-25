إيران تجري تدريبات على شن حرب إلكترونية

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران بدأت، اليوم الجمعة، تدريبات لاختبار قدراتها على خوض "حرب إلكترونية" في مواجهة طائرات بدون طيار (درونز) ومقاتلة وطائرات هليكوبتر تحاكي طائرات العدو.
وأضاف أن وحدات من القوات البحرية والبرية والجوية وكذلك الدفاعات الجوية الإيرانية شاركت في التدريبات في المنطقة الوسطى الصحراوية إلى حد كبير.
وقال إن التدريبات شملت أجهزة رادار وطائرات بدون طيار (درونز) وطائرات مقاتلة بعضها مسيرة ومركبات جوية متناهية الصغر ومعدات عسكرية أخرى جميعها محلية الصنع، بحسب وكالة رويترز.
كما نقل تلفزيون "برس تي.في"، الذي يبث باللغة الإنجليزية وتديره الدولة، عن حبيب الله سياري نائب رئيس إدارة التنسيق في الجيش الإيراني: "يمتلك الجيش البنية التحتية المناسبة، وقد حققنا نتائج إيجابية في مواجهة التهديدات المعاصرة والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية في هذه الساحة الحساسة والمعقدة".
وأعلنت طهران، يوم الثلاثاء الماضي، عن تصنيع طائرة بدون طيار (درون) متطورة محلية الصنع تحمل اسم (مهاجر 10) بمدى وفترة تحليق معززين مع قدرة نقل حمولة أكبر.