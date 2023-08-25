 اسما شريف منير عن حلق شعرها: أنا مش مكتئبة واللوك عجب ناس كتير - بوابة الشروق
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اسما شريف منير عن حلق شعرها: أنا مش مكتئبة واللوك عجب ناس كتير

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 3:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 3:11 ص

أكدت اسما شريف منير، أن قيامها بحلق شعرها لم يكن أمرا مظلما على الإطلاق، بل إيجابيا، مشيرة: «انا اخدت القرار ده وانا مش مكتئبة خالص».


وأضافت اسما في تصريحات لـ«الشروق»، أن اللوك نال إعجاب الكثير من المتابعين نافيا وجود ردود أفعال غريبة.


وقالت اسما إن ملامحها مقتربة إلى الملاح الفرعونية، لافتة  "لو اتعرض عليا أمثل شخصية فرعونية حختار الملكة كليوباترا، لأني معرفش غيرها».

وعن تعرض الفنانين للهجوم من قبل الجمهور، قالت: «الجمهور ساعات بيجي على الفنانين وبيدوس على وشهم، مش بيجي عليهم بس، وأنا أحب أقولهم براحة عليهم».

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