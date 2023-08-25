 دول المحيط الهادئ ينقسمون بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما مع استمرار الاحتجاجات - بوابة الشروق
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دول المحيط الهادئ ينقسمون بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما مع استمرار الاحتجاجات

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 10:43 ص
تجمعت حشود من جماعات حماية البيئة في فيجي ونيوزيلندا، اليوم الجمعة، احتجاجا على تصريف اليابان مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية التي تعرضت للتدمير إلى البحر.

وصرفت اليابان الدفعة الأولى من المياه المعالجة إلى المحيط الهادئ عبر خط أنابيب خاص يبلغ طوله كيلومترا واحدا أمس الخميس.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في سوفا عاصمة فيجي، في الوقت الذي تم فيه تنظيم مظاهرات في نيوزيلندا خارج القنصلية اليابانية في أوكلاند والسفارة في ولنجتون.

ولم يتخذ منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي يضم 18 دولة في المنطقة، قرارا رسميا بعد بشأن ما إذا كان يؤيد أو يعارض التصريف.

وقال الأمين العام للمنتدى هنري بونا، اليوم الجمعة، إنه "وضع الأولوية القصوى" لهذه القضية.

ودعمت دول بالاو وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وجزر كوك وولايات ميكرونيسيا المتحدة اليابان علنا، في حين أعربت فانواتو وتوفالو عن معارضتها.

وقال بونا إن المنتدى حث اليابان على مدى السنوات الثلاث الماضية، على التعامل مع أي ضرر محتمل للمحيط الهادئ، لكنه اعتمد أيضا على تأكيدات بأن عملية التصريف لن تتم إذا كانت غير آمنة.

وتابع: "لا يزال، مع ذلك، أنه من الواضح أن هناك وجهات نظر وردود أفعال متباينة في المجتمع الدولي وداخل أعضاء المنتدى بشأن هذه القضية".

وأضاف: "تواصل هذه التطورات تعزيز التزامنا الثابت بمعالجة هذه القضية غير المسبوقة".

وذكر بونا أن وزراء الخارجية سيجتمعون في سبتمبر المقبل، قبل أن يجتمع القادة في نوفمبر لبحث القضية مرة أخرى.

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