سول وطوكيو وواشنطن: إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستي انتهاك للقرارات الأممية

أجرى أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، محادثة هاتفية ثلاثية، ليلة أمس، مع بارك جين وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وهاياشي يوشيماسا وزير الخارجية الياباني، بشأن محاولة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ للفضاء، في 24 أغسطس، بواسطة استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.



وأفاد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن بلينكن ونظيريه الكوري الجنوبي والياباني "نددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي واصفين إياه بأنه انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".



ووفقا للبيان، أكد بلينكن ووزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان، مواصلة المشاورات الثلاثية الوثيقة، ردا على الإجراءات المتهورة التي اتخذتها كوريا الشمالية.



وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات، بسبب التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية التي تبررها بالتدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا، حيث ترى بيونج يانج أنها تهدف لغزو البلاد وتغيير نظام الحكم.