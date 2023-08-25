قناة اقرأ تنقل مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم من المسجد الحرام بمكة

تنقل قناة اقرأ مسابقة الملك عبد العزيز، الدولية للقرآن الكريم في دورتها ٤٣ التي تنطلق اليوم الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المسابقة تستمر حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل بمشاركة ١٦٦ متسابقا من ١١٧ دولة حول العالم، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن المسابقة تم زيادة قيمة جوائزها هذا العام إلى ٤ ملايين ريال سعودي في أفرعها الخمسة، حيث يبلغ نصيب الفائز بالمركز الأول ٥٠٠ ألف ريال سعودي.