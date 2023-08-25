أعربت الفنانة نرمين الفقي، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، مضيفة أن الباعث من وراء حرصها على الحضور في المقام الأول تمثل في زيارة مدينة العلمين الجديدة لمشاهدة ما آلت إليه المدينة من سحر تخطى حدود العقل، حسب وصفها.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» على هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما: «العلمين الجديدة لا تقل عن أي مكان في أوربا، عندنا شواطئ تجنن أجمل من أوربا، لون المياه الفيروزي مش موجود غير عندنا في مصر، بجد أنا فخورة ومبسوطة لأني جيت اتفرج على هذا الجمال».

وأضافت أن مشاركتها بالدراما التلفزيونية نالت الحظ والنصيب الأكبر من النجاح على نقيض الأعمال السينمائية، معقبا: «أنا من محبي الدراما والسينما؛ لكن حظي ونجاحي كان في الدراما».

وبشأن ظهورها الدرامي الأول بمسلسل «حياة الجوهري» عام 1997، أعربت عن سعادتها بمشاركة كوكبة من النجوم الكبار على غرار يسرا ومصطفى فهمي وأحمد آدم، قائلة: «كان أول مسلسل في مشواري، وكنت سعيدة الحظ بالعمل مع هولاء النجوم».

وكشفت عن انتهاء تصوير آخر أعمالها مسلسل «بعد النهاية»، قائلة إن العمل يعد تجربة جديدة من نوعها لم يسبق خوضها من قبل، معقبة: «دور مختلف تماما في حياتي عمري ما قدمته، أنا بحب دائما اختيار قصة جديدة، لازم لما أنزل بعمل يكون بيلامس مشاعري وأحس بالورق علشان أقدر أقدمه وأنا مبسوطة».