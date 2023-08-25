حماس: إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لاعتدائها على مصلين بالأقصى

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قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، إن إسرائيل "ستدفع ثمنا غالياً" جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلية على مصلين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

وقال متحدث الحركة محمد حمادة في بيان نشره موقعها: "الشعب الفلسطيني سيجعل الاحتلال يدفع الثمن غاليًا ويلقنه الدروس جراء هذا العدوان الفاشي على المصلين بالمسجد الأقصى" في مدينة القدس.

وأضاف حمادة: "اعتداء الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط هو اعتداء خطير، ودليل على وحشيته ونازيته وعدوانه على دور العبادة والمصلين"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتابع: "هذا الاعتداء هو نتيجة استهداف الحكومة الفاشية للاحتلال بشكل مباشر لمن يريد أن يصلي بالمسجد الأقصى من المسلمين، في الوقت الذي تسمحُ به لليهود بتدنيس الأقصى".

ولفت إلى أن "الحرب الدينية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة باتت معالمها تتضح أكثر وأكثر من خلال العدوان الوحشي على المصلين مدفوعة بكل الإجرام المتأصل في داخلها".

وأصيب في وقت سابق الجمعة، 4 مصلين إثر اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلية عليهم عند باب الأسباط، فيما أصيب 3 عناصر من الشرطة بعد رشقهم بالحجارة عقب الحادثة.