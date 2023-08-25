قال الفنان أحمد فهمي، إن النجاح الباهر لفيلم «مستر إكس» والذي يعرض بدور العرض مؤخرا؛ فاق مستوى الأحلام والأمنيات، مشيرا إلى تحطيم الفيلم الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات بتحقيق حوالي 200 مليون بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «عاصمة الفن» المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، عن اندهاشه من ردود فعل الجمهور السعودي على العرض الخاص، قائلا: «كان لدي ثقة كبيرة بالمشروع والقائمين، ولكني اندهشت أثناء عرض الفيلم بالرياض وجدة، وتوقعنا أن يكسر الفيلم كل التوقعات».

وأضاف أن السوق السينمائي بالمملكة العربية السعودية لم يعد يقتصر على المنافسة المصرية المصرية؛ بل أصبح منفتحا للغاية أمام كافة الأعمال السينمائية العربية والعالمية، معقبا: «كل واحد بياخد حقه ويحقق نجاح على قدر مجهوده وإعجاب الجمهور بالعمل».

وأكد أن زيارته الأخيرة للمملكة وطدت من علاقته بالجمهور العربي والسعودي خاصة، قائلا: «السعوديون شعب أهل كرم بيشيلوك على دماغهم، لكن الزيارة الأخيرة زادت علاقتي بهم أكبر بكثير، وعامة السوق السعودي إيراداته أصبحت أكبر بفضل أعداد دور السينما هناك».

ولفت إلى حب الجمهور السعودي، للأعمال المصرية بفضل أفلام ومسرحيات الزعيم عادل إمام، مشيرا إلى حرصه على بذل قصارى جهده في سبيل الخروج بعمل فريد وجودة مختلفة تليق بالمشاهد وتواكب تطور السوق العالمي، واصفا الموسم الحالي؛ بالأصعب في مشواره الفني.