اعتقال 4 أشخاص من لاتفيا للاشتباه في مساعدتهم المخابرات الروسية

اعتقل جهاز أمن الدولة في لاتفيا "في دي دي" اليوم الجمعة، أربعة لاتفيين للاشتباه في تعاونهم مع جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي".



وتردد أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ارتكبوا أنشطة موجهة ضد أمن لاتفيا ومواطنيها بتحريض من جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي"..



وقال جهاز "في دي دي " في بيان له إن إجراءات جنائية تم اتخاذها ضد المشتبه بهم الأربعة في أول أغسطس، ولا يزال ثلاثة منهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.



وتابع بيان جهاز الأمن اللاتفي، أن المشتبه بهم متهمون بانتهاك قسم من قانون لاتفيا يحظر "تقديم المساعدة لدولة أجنبية في عمل موجه ضد جمهورية لاتفيا".



وأضاف البيان أنه تم مصادرة العديد من معدات البيانات والمستندات بعد عمليات تفتيش في 14 موقعا في جميع أنحاء البلاد. وإضافة إلى ذلك، عثر على معدات يعتقد أنها ذات أهمية استراتيجية، حيث يمكن استخدامها في أنشطة غير قانونية.



ولم يكشف جهاز "في دي دي " عن مزيد من التفاصيل وذلك بسبب التحقيقات الجارية.