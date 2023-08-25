قالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة شديدة التحور من فيروس كورونا المستجد تحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بينما يختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة هذا المتحور.

وكشف مسئول بارز في منظمة الصحة العالمية عن أن إحدى سلالات فيروس كورونا شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب "فرانس 24".

ويوجد لـ(بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشاراً في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

ورُصد هذا المتحور لأول مرة في الدنمارك يوم 24 يوليو، وبعدها في عدد من الدول، وذلك بين مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة، وفي الفحوصات التقليدية في المطارات، وفي عينات من مياه الصرف.

وقال 12 عالماً من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، من غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظراً لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

من جانبها، أوضحت رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوفه: "لا تزال الأعداد ضئيلة"، وذلك خلال أولى مقابلاتها بشأن (بي.إيه.2.86).

وقالت كيرخوفه أن عدم ارتباط الحالات المعروفة ببعضها بعضاً يشير إلى أن المرض يتفشى بالفعل على نطاق أكبر بكثير، وبالتحديد بسبب تراجع مراقبة تفشي المرض في أنحاء العالم.

ويختبر العلماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة المتحور (بي.إيه.2.86). وأشارت كيرخوفه إلى أن اللقاحات أفضل في منع اشتداد المرض والوفاة منها في منع تجدد الإصابة.

وقالت عالمة الفيروسات الهولندية التي تقدم الاستشارات لمنظمة الصحة العالمية، ماريون كومبانس: "نحن في مرحلة مختلفة جدا (من الجائحة)".