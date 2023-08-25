سوسن بدر: الدراما المصرية حجر أساس الأعمال الفنية في الوطن العربي

قالت الفنانة سوسن بدر، إن مدينة العلمين الجديدة أكثر الأماكن حبًا إلى القلب، مضيفة أن المدينة تشهد حالة من التطور المعماري والهندسي غاية الجمال والرقي، معقبة: «مكان يفرح ويشرف أي مصري، ويجعلنا فخورين بأنفسنا وأولادنا الذين بنوا هذا الصرح الرائع في فترة وجيزة».

وكشفت خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» على هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، عن بدء أعمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل «أم الدنيا» غد السبت، موضحة أن الحلقات المقبلة تؤرخ للحقب التاريخية للحضارة البيزنطية والرومانية والفارسية والمسيحية والإسلامية التي مرت على مصر ختاما بالدولة الفاطمية.

وبشأن الأعمال الدرامية الأكثر حبا، قالت: «الجواب صعب، لأن كل عمل قدمته أخذ جزء من عمري ومجهودي وتعبي وعقلي، كل أعمالي حبتها حتى التي لم يكتب لها نجاح وكانت مش حلوة، لا زالت غالية عندي، أكيد أنا غلطت ببعض الاختيارات لكن الإنسان يصيب ويخطئ، لكن حتى الغلط أنا بحبه لأني اتعلمت منه».

وأشادت من جانبها باقتراح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ بشأن إقامة مهرجان للدراما المصرية وتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاحتفاء بتاريخ الدراما المصرية على مدار 60 عاما، مؤكدة أن الدراما المصرية كانت بمثابة حجر الأساس والبنيان الدرامي الذي حدث لاحقا في الوطن العربي.

وأضافت أن الدراما المصرية استطاعت بروادها وعلى مدار أجيال متعاقبة أن تخلف تراث حضاري وثقافي؛ انعكس على المجتمع المصري في تكوين الشخصية المصرية وتطور المجتمع.