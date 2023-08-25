لاتفيا تقسو على لبنان في بداية مشوارها بكأس العالم للسلة

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حقق منتخب لاتفيا فوزا كبيرا أمام نظيره اللبناني وتغلب عليه 109 / 70 اليوم الجمعة في بداية مشوار الفريقن ببطولة كأس العالم 2023 لكرة السلة.

وحقق منتخب لاتفيا بذلك أول انتصار في المجموعة الثامنة التي تشهد اليوم أيضا لقاء المنتخب الكندي مع نظيره الفرنسي على نفس الملعب "ايستورا جيلورا بونج كارنو" في جاكرتا.

وتفوق المنتخب اللاتفي على نظيره اللبناني في جميع فترات المباراة حيث تغلب عليه 27 / 17 و28 / 13 و27 / 18 و27 / 22 .

وتحتضن الفلبين واليابان وإندونيسيا منافسات كأس العالم 2023 لكرة السلة اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون في ثماني مجموعات.