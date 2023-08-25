زهران القاسمي الفائز بجائزة البوكر العالمية: أنصح بالقراءة لكتابة عمل أدبي يحصد الجوائز

قال الكاتب العماني زهران القاسمي، الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر": "لم أتوقع الحصول على البوكر وأنصح شباب الأدباء بالقراءة لإتقان كتابة عمل أدبي يحصد جوائز"، مضيفا أن الثقافة العمانية ممتدة في جذور التاريخ، موضحا أن كتابة الرواية تعني في الأساس الإنسان لذلك هو لا يخشى التكرار في كتاباته عن البيئة المحلية العمانية.

وأضاف القاسمي، خلال ندوة لقاء "مبدعون وجوائز" الذى نظمته مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، "نحن العمانيون لفترة طويلة كنا نقرأ لأنفسنا فقط وللآخر في حين لم يكن يقرأ لنا أحد"، مؤكدًا أن الشعر في عمان هو مادة الحياة اليومية.

وتطرق القاسمي إلى بعض التجارب العمانية في مجال الشعر والنثر، لافتًا إلى أن التجارب الأدبية في عمان بدأت في ستينيات القرن الماضي.

وتحدث القاسمي عن وجود جيل جديد من الكتاب العمانيين الذين انفتحوا على الأخر، وبدأوا بالفعل في التواجد في المسابقات الدولية، ناصحا شباب الأدباء بالقراءة كثيرا.

وردًا على سؤال حول تفضيله للمعيشة في قريته الصغيرة، قال القاسمي إنه يفضل العيش في القرية لأنها تخلق مناخا من الهدوء والتأمل ورحابة الزمن التي تجعله يعمل في مشاريعه.

وأشار إلى أنه لديه مشروع شعري يسبق مشروعه السردي، لافتاً إلى أن الكتابة سواء شعر أو نثر هي عمل إبداعي إنساني ولا بد للإنسان أن يجرب أشكال مختلفة من الكتابة.

