حركة فتح تقرر عقد مؤتمرها العام الثامن منتصف ديسمبر المقبل

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قررت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، عقد مؤتمرها العام الثامن منتصف ديسمبر المقبل.

وذكرت الحركة في بيان أن المجلس الثوري(برلمان فتح) "قرر بالإجماع الموافقة على المقترح المقدم من عباس بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة" في 17 ديسمبر المقبل.

وتم تبني القرار في ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري لفتح في مدينة رام الله التي استمرت يومين.

وينظر بأهمية لمؤتمر فتح المقبل بوصفه فرصة لحسم آلية خلافة عباس (88 عاما) في قيادة الحركة وتوضيح فرص المتنافسين على المنصب.

وكانت حركة فتح قررت في 19 أكتوبر 2022 عقد مؤتمرها العام الثامن في 21 مارس الماضي قبل أن يتم إرجائه من دون إعلان رسمي بذلك.

ويتولى المؤتمر العام لـ "فتح" انتخاب لجنتها المركزية، أعلى هيئة تنفيذية فيها، ومجلسها الثوري وهو بمثابة برلمان الحركة.

وكان المؤتمر العام السابع للحركة في نوفمبر 2016 بمشاركة 1400 من كافة الأطر التنظيمية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.