روسيا تزيل حطام طائرة بريجوجين من موقع تحطمها للتحقيق

بعد يومين على الوفاة المفترضة لزعيم مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة، أزيلت حطام الطائرة من أجل استكمال التحقيق، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الجمعة.



وأظهر مقطع مصور نشرته الوكالة، قطعة كبيرة من الحطام ملفوفة ومحمولة على شاحنة من الموقع في منطقة تفير، شمال موسكو.



وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية أنه سيتم نقل أجزاء الطائرة إلى ورشة لإصلاح المركبات العسكرية.



ونشر المدون العسكري الروسي رايبار مقطعا مصورا على تطبيق تليجرام يظهر فيه سحب جناح للطائرة من الغابة.



وسقطت الطائرة "امبراير" مساء الأربعاء الماضي وهي في طريقها من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج.



ووفقا لقائمة الركاب، كان بريجوجين، إضافة إلى قائد فاجنر، دميتري أوتكين، من بين الركاب العشرة الذين كانوا على متن الطائرة. ويقع مقر مجموعة فاجنر في سان بطرسبرج.



ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بوفاة بريجوجين. وقال الكرملين إنه في انتظار اكتمال اختبارات الحمض النووي.