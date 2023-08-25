قال الفنان أحمد فهمي، إن تجربة فيلم «العارف» مع الفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء؛ استطاعت أن تفتح أمامه باب جديد للخروج عن إطار الأعمال الكوميدية، مؤكدا أن نجاح شخصية العارف؛ تعد أحد الأسباب وراء إقدامه على بطولة مسلسل «السفاح».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «عاصمة الفن» المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن فيلم «مستر إكس» يعد أصعب التجارب في مشواره الفني، معقبا: «مستر إكس والعارف من أهم التجارب في حياتي».

وعلي صعيد مسلسل «سفاح الجيزة» والذي يجسد خلاله شخصية حقيقة لمجرم يواجه حكم الإعدام بعد قتل زوجته وصديقه، قال إن المسلسل كان بمثابة تحد جديد ومجازفة شديدة بسبب عدم اعتياد الجمهور على نوعية هذه الأعمال من مسلسلات الجريمة، معقبا: «وجدت صعوبات في مقابلته وهو حتى الآن في المستشفى على قيد الحياة، فبحثت عنه لأشاهد كل فيديوهاته».

كما لفت إلى تواصله مع جيران المتهم بحثا عن تكوين إطار عام لرسم معالم الشخصية والتعرف على على أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة ما إذا كانت لأسباب مجتمعية أم أنها نابعة من صميم شخصيته الحقيقية في ظل شخصيته المجهولة للعامة، متابعا: «كان لازم أوجد مدخل أحاول أحبه علشان اشتغل، لكن الحقيقة كان شخصية مجهدة ودوافعه كانت غير مقنعة».

وأشار إلى استعانته بطبيب نفسي ومدرب تمثيل إلى جانب العمل الأساسي مع المخرج هادي الباجوري؛ في محاولة إلى الوقوف على جوانب الشخصية، لافتا إلى استمرار التحضيرات وكتابة السيناريو قرابة العامين.