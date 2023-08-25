 تكريم الفنان تامر حسني في حفل ختام النسخة الثانية لمرجان القاهرة للدراما - بوابة الشروق
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تكريم الفنان تامر حسني في حفل ختام النسخة الثانية لمرجان القاهرة للدراما


نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 5:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 5:14 ص

اختتم النجم تامر حسنى حفله الغنائى فى حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة بحفل، حيث تم تكريمه تقديرا لأعماله الفنية، معبرا عن سعادته بالتكريم وسط نخبة كبيرة من الفنانين.


واستقبلت مدينة العلمين الجديدة مساء أمس، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وشهدت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

 

 

 

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