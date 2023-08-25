إصابات في مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 10 فلسطينيين على الأقل اليوم الجمعة، في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عناصر الشرطة "اعتدوا بالضرب على عدد من المصلين مما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض" عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقتها الشرطة الإسرائيلية باتجاه مصلين.

من جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "الاعتداء" الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين، معتبرا ذلك "عملا عدوانيا فاشيا وانتهاكا لحرية العبادة".

في هذه الأثناء اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا في البلدة القديمة شرق القدس قالت إنه أثار شكوك عناصرها، ورفض طلبهم بتفتيشه قبل أن يتم العثور بحوزته على سكين.

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب تظاهرات أسبوعية منددة بالاستيطان وسياسة مصادرة الأراضي.

من جهة أخرى، أدان الاتحاد الأوروبي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان "إن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن الاتحاد يجدد معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".

وكان بن غفير صرح أمس، بأن حقه وحق زوجته وأولاده بالتنقل في الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في الحركة، وأن حقه في الحياة يأتي قبل حق الفلسطينيين في الحركة.