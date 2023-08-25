يونيسيف: ملايين الأطفال الباكستانيين يحتاجون إلى معونات بعد فيضانات 2022

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن ملايين من الأطفال في باكستان مازالوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بعد عام من حدوث فيضانات قياسية في البلاد.

وأضافت المنظمة اليوم الجمعة أن أكثر من 5ر1 مليون من القصر في المناطق المتضررة من الفيضانات يحتاجون إلى تدخلات غذائية منقذة للحياة. ولا يحصل حوالي أربعة ملايين طفل على مياه شرب نظيفة.

وقال عبد الله فاضل، ممثل يونيسيف في باكستان إن "الأطفال الضعفاء الذين يعيشون في مناطق متضررة من الفيضانات عانوا من عام مروع"، حسب بيان المنظمة.

وأضاف "تستمر جهود الإغاثة، لكن الكثير منهم لا يزال يتعذر الوصول إليهم ويواجه أطفال باكستان مخاطر النسيان".

وحذرت المنظمة أيضا من نقص التمويل لجهود الإغاثة.

يذكر أن باكستان عانت في صيف عام 2022 من فيضانات قياسية، أغرقت في بعض الأحيان ثلث البلاد، مما تسبب في مقتل أكثر من 1700 شخص، حسب أرقام رسمية.

وأعقبت الفيضانات أزمة إنسانية. وطبقا لتقرير البنك الدولي، فقد تضرر حوالي 33 مليون شخص في الدولة الواقعة جنوب آسيا.

وخلفت الفيضانات خسائر وأضرارا بقيمة نحو 30 مليار دولار.

ونظرا لموسم الرياح الموسمية، تستعد باكستان لفيضانات جديدة. غير أن هذا العام، تتوقع خدمة الأرصاد الجوية أن تكون الأمطار أقل من عام 2022 .