برلماني جزائري: الجزائر تسعى لطرح صيغة توافقية ترضي جميع أطراف أزمة النيجر

قال عبد السلام باشاغا، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري، إن الجزائر تسعى إلى طرح صيغة توافقية ترضي جميع أطراف أزمة النيجر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يكون سهلا بسبب "تشبث كل طرف بمواقفه".

وأضاف باشاغا في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الجمعة أن "الجزائر تدعو إلى العودة للوضع القانوني والدستوري في النيجر، لأن التدخل العسكري لن يكون في صالح أي طرف، ربما باستثناء فرنسا".

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس الخميس إن الرئيس عبد المجيد تبون يؤمن بأن المجال لا يزال يسمح بالتوصل لحل سياسي وسلمي للأزمة في النيجر، مؤكدا رفضه لأي انتهاك للديمقراطية هناك.

وقالت الخارجية الجزائرية إن عطاف قال خلال مقابلة مع نظيره النيجيري "الجزائر ونيجيريا لا يسعهما إلا العمل معا لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الأفريقية برمتها".

وأوضح باشاغا أن أزمة النيجر هي من ضمن أولويات الخارجية الجزائرية، نظرا "لتأثيرها على الأمن القومي الجزائري، خاصة أن بيننا وبين النيجر شريطا حدوديا بطول ألف كيلو متر".

* أزمة معقدة

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري إن الدبلوماسية الجزائرية ارتكزت في تعاملها مع أزمة النيجر منذ بدايتها على نقطتين أساسيتين، هما "رفض الانقلاب ورفض أي تدخل عسكري، ومحاولة حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وبالحوار".

وأشار إلى أن الجزائر فضلت في بداية الأزمة عدم التدخل وأفسحت المجال أمام منظمة إيكواس والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سلمي، لكن التطورات الأخيرة، نحو الزج بورقة التدخل العسكري، دفعت الجزائر إلى التحرك للحيلولة دون وصول الأمور في النيجر إلى "نقطة اللاعودة".

ولفت باشاغا إلى أن الأوضاع والمعطيات "متداخلة جدا في هذه الأزمة، خاصة مع اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم، لذلك تسعى الجزائر لإيجاد حل وسط ما بين المجلس العسكري الانتقالي وبين دول منظمة إيكواس".

وأكد باشاغا أن الجزائر تعتبر طرفا موثوقا لدى النيجر، كما أن لديها علاقة طيبة مع الجميع، وهذه النقطة يمكن أن تلعب عليها الجزائر لإيجاد حل سلمي للأزمة، بما يخدم مصالح شعب النيجر، وبالتالي هذا الأمر "سينعكس إيجابا علينا".

وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري إلى أن "الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لاستخدام مجالها الجوي من قبل الطيران الحربي الفرنسي، لأن الجزائر "لا تزال متمسكة بمواقفها، وترفض أي تدخل عسكري ضد دول الجوار".

واستولت قوات من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة واحتجزت رئيس البلاد. وأعلن الجيش دعمه للعسكريين الذين يحتجزون الرئيس.

ومنذ انقلاب النيجر، حذرت وزارة الخارجية الجزائرية مرارا من التدخل عسكريا في البلاد، مؤكدة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر.