«جت سليمة» أفضل ديكور و«رسالة الإمام» أفضل أزياء في مهرجان القاهرة للدراما

حصد سامر الجمال جائزة أفضل ديكور عن مسلسل «جت سليمة» في توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين.

وكرمت إدارة مهرجان القاهرة للدراما سامية عبد العزيز عن مسلسل رسالة الإمام بجائزة أفضل تصميم أزياء.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.