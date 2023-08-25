 هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب مفأجاة ليلة الدموع المفرحة ونجاح الحفل بسبب إصرار الأوركسترا والمطربين - بوابة الشروق
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هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب مفأجاة ليلة الدموع المفرحة ونجاح الحفل بسبب إصرار الأوركسترا والمطربين

خالد محمود
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 7:58 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 7:58 م

أكد المايسترو هاني فرحات ان كل المشاركين في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم أمس بجدة، هدفهم إمتاع الجمهور العربي كما ان الجميع كان لديه رغبة في تقديم أفضل ما لديه ،لكني ومع الأوركسترا بذلنا مجهودا كبيرا في البروفات بسبب رغبتنا في تقديم كل مطرب بشكل جديد أمام جمهوره.

وأضاف: شيرين كانت المفاجاة الأهم لأنها تحظى بشعبية كبيرة لدى كل الجمهور العربي وظهرت بشكل متميز وسعيد إنني التقيت بها؛ لأنها من المطربات شديدة الخصوصية، وجودها أعطى الحفل قوة كبيرة، واستمتعنا سويا بالموسيقى التي قدمناها سويا.

وتابع: كما أن كواليس البروفات كانت ممتعة معهم جميعا، ولذلك وفقنا جميعا إلى الخروج الذي خطط له من قبل للحفل".

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