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الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها الأوروبي بعد مشكلة أمنية

وكالات
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 12:11 م
أعادت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا، بعد أن أغلقته في وقت سابق اليوم الجمعة بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة في بيان "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن، وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن المشكلة الأمنية، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن أجهزة الأمن التابعة لها تحقق في الأمر، مشيرة إلى وجود "مشكلة أمنية مستمرة".

ويضم مبنى قصر الأمم مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

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