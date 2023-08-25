الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها الأوروبي بعد مشكلة أمنية

أعادت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا، بعد أن أغلقته في وقت سابق اليوم الجمعة بسبب مشكلة أمنية غير محددة.



وقالت المنظمة في بيان "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن، وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".



ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن المشكلة الأمنية، وفقا لوكالة رويترز.



وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن أجهزة الأمن التابعة لها تحقق في الأمر، مشيرة إلى وجود "مشكلة أمنية مستمرة".



ويضم مبنى قصر الأمم مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.