تكريم اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

في لافتة رائعة لاقت إشادة واستحسان الجميع، كرّم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، اسم الفنان محمود عبد العزيز والذي تم وصفه بأنه من أهم عمالقة الفن المصري على مر التاريخ فهو "جنتل الدراما المصرية"، و"ساحر السينما".

تسلم الجائزة ابناه محمد وكريم محمود عبد العزيز، وسلم الفنان يحيي الفخراني، درع التكريم لهما.

وعجز كل من محمد وكريم عن التعبير عن مشاعرهما تجاه هذا التكريم.

وقال محمد إنه سعيد بأن والده ما زال موجودا، وسعيد أن الذي كرمه صديقه العزيز الفنان يحيى الفخراني.

أما كريم فتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان، مضيفا أن لوالده نصيبا كبيرا من الـ60 عاما للدراما المصرية، متمنيا أن يظل هو وشقيقه خير سلف لوالدهما.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.