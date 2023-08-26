كرّمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عددا من نجوم الفن في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.



وفيما كان يقف بجوارها الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، سلمت الوزيرة الجوائز لـ11 شخصية فنية، ساهمت في إثراء الساحة الفنية مصريا وعربيا.



وضمت قائمة المكرمين، المايسترو الدكتور مصطفى ناجي رئيس الأوبرا الأسبق ومؤسس مهرجان القلعة (تسلمها ابنه محمد)، والشاعر والأديب والسيناريست شوقي حجاب(تسلمتها ابنته نهلة)، واسم الفنان أحمد منيب (تسلمها ابنه فتحي منيب)، والشاعر مجدي نجيب (تسلمها فتحي منيب).



وشملت القائمة، تكريم المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ومغنية الأوبرا والسوبرانو تحية شمس الدين، والمدير الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة المايسترو ماير ناجي، والمطربة ريهام عبد الحكيم، ومدير عام المكتب الفني والتصميمات بدار الأوبرا ابتسام حلمي، ومدير عام الإضاءة بالأوبرا المهندس ياسر شعلان، أحد أبناء الورشة الفنية بالأوبرا محمد السيد عبدالمقصود.



والتقط المُكرَّمون، صورة تذكارية مع وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا.



وفي وقت سابق من الجمعة، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وسط إقبال الآلاف من الجماهير.



وتم إهداء هذه الدورة، إلى الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق.