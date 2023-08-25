مظاهرات في عموم المناطق السورية تطالب بإسقاط النظام وتأييد إضراب السويداء

شهدت الكثير من المدن والبلدات في عموم المناطق السورية خروج مظاهرات تنادي بإسقاط النظام وتأييد للإضراب الذي تشهده محافظة السويداء، وقطع أغلب الطرق في محافظة درعا في جمعة خصصت لدعم محافظة السويداء.

وأكد ياسر الحناوي أحد منظمي الحراك المدني في محافظة السويداء أن "أعداد المتظاهرين اليوم زادت بشكل كبير.. بعد وصول المئات من أبناء البلدات والقرى وتحويل ساحة السير إلى ساحة للاحتجاج والاعتصام في يومه السادس. وزاد من حماس المعتصمين التأييد الواسع من قبل جميع أبناء المحافظات المشاركة بالمظاهرات والمؤيدة والمساندة للسويداء من الشمال ‘لى المحافظات الشرقية وغيرها".

وأضاف الحناوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ردد المتظاهرين اليوم الشعارات التي تطالب باسقاط النظام ووحدة سوريا وتم اليوم رفع علم الثورة السورية في ساحة السير وفي بلدة القريا أمام ضريح سلطان باشا الأطرش وشهد اليوم انضمام الشيخ حمود الحناوي أحد أبرز رجال الدين في محافظة السويداء للمعتصمين".

وبشأن الحديث عن مفاوضات بين السلطات السورية وشيوخ العقل في السويداء أكد الحناوي "شيوخ العقل ووجهاء المحافظة هم كما شبابها ملتزمون بأهداف الحراك وهو إسقاط النظام، وفشل اللقاء الذي حصل أمس بين محافظ السويداء وشيوخ العقل من خلال تأكيدهم على مطالب المعتصمين".

وفي محافظة درعا شهدت اليوم خروج مظاهرات حاشدة رغم التشديد الامني في المحافظة.