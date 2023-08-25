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تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية فى برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى التاسعة مساء حفلاتها اعتبارا من غد السبت ٢٦ اغسطس، وتستمر يومى الأحد والاثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس.

ويقضى جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقتا ممتعا مع مجموعة من أشهر استعراضات الفرقة الفنية، التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا".