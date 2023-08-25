ألكانتارا يعلن جاهزيته للمشاركة في تدريبات ليفربول

سيعود الإسباني تياجو ألكانتارا ليكون جاهزا للتدرب إلى جانب زملائه في ليفربول الإنجليزي، واللعب تحت إمرة المدرب الألماني يورجن كلوب، بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وكان لاعب الوسط الإسباني قد غاب عن الشهر الأخير من المسابقة بسبب مشكلة في الفخذ، ولم يكن جاهزا للعب طوال هذه الفترة، قبل أن يؤكد كلوب خلال مؤتمر صحفي الجمعة أنه سيكون جاهزا بدءا من الاثنين.

وقال كلوب "تياجو سيكون جاهزا بدءا من الاثنين" مؤكدا أيضا عودة الظهير ترينت ألكسندر أرنولد عطلة هذا الأسبوع، ليكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، وبالمثل كورتيس جونس بدءا من الاثنين، قبل أن يشير إلى أن إبراهيما كوناتي سيواصل الابتعاد عن الملاعب.

وكان تياجو قد خاض الموسم الماضي 28 مباراة مع "الريدز"، وعوض غيابه تعاقد الفريق مع أليكسيس ماك أليستير ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو.