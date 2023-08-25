مسئول باليونيسف: الأطفال الفارون من الحرب في السودان يعيشون أوضاعا مأساوية

وصف مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الجمعة أوضاع الأطفال الفارين من الحرب الدائرة في السودان بأنها "مأساوية وفي غاية السوء".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بالسودان عثمان شيبة أبو فاطمة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الأطفال "يعانون حالة من الخوف والرعب المستمر بسبب تعرضهم لصدمات نفسية قاسية وعميقة جراء الحرب، وهم يحتاجون لتدخلات طبية معقدة وعاجلة".

وذكر أن هناك حوالي 14 مليون طفل تأثروا بالحرب "حتى في المناطق التي لا تشهد معارك، بسبب غياب الخدمات الأساسية من صحة ومياه صالحة للشرب والطعام والكهرباء والتعليم".

وأوضح أبو فاطمة أن نحو 435 طفلا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن ألفين آخرين جراء النزاع الدائر حاليا، فضلا عمن توفوا "لأسباب متعلقة بغياب الخدمات الصحة وسوء التغذية".

كما أشار إلى أن ما يقرب من مليوني طفل "فروا من منازلهم من مناطق مختلفة من الخرطوم والجنينة إلى مناطق نزوح داخلي وخارجي".

كانت اليونيسف قالت أمس الخميس إن النزاع الدائر في السودان شرد مليوني طفل على الأقل منذ اندلاعه في أبريل نيسان الماضي.

وأضافت المنظمة الأممية في بيان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل تشردوا داخل حدود السودان، فيما عبر أكثر من 470 ألف طفل إلى البلدان المجاورة.

* سوء التغذية

اعتبر المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف أن سوء التغذية في السودان بلغ مرحلة "سيئة جدا" بسبب وجود 2.5 مليون طفل يعانون منها، مشيرا إلى أن المنظمة استطاعت تقديم المساعدات لحوالي 144 ألفا من هؤلاء الأطفال.

وقال في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي "بذلنا جهودا كبيرة لمساعدة المحتاجين، واستطعنا الوصول لحوالي 4.5 مليون شخص وتقديم الخدمات الطبية والأدوية في مناطق مختلفة بالسودان، وقدمنا خدمات مياه الشرب لحوالي 2.7 مليون شخص".

وتابع "كما قدمنا خدمات الدعم النفسي الاجتماعي إلى 200 ألف طفل من الفارين من الحرب، بما فيها خدمات الترفيه في مناطق متفرقة بالسودان، في محاولة للتخفيف من معاناتهم وتعويض غيابهم عن المدارس من خلال تقديم الخدمات التعليمية الأساسية والترفيهية".

ولفت أبو فاطمة إلى وجود صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات بالخرطوم ومدينة الجنينة غرب دارفور، وعزا ذلك إلى أنها مناطق لا تزال تشهد معارك عنيفة.

وأشار إلى أن أكثر الولايات التي استقبلت النازحين في السودان هي ولاية نهر النيل، بسبب قربها من الخرطوم، حيث تم استيعاب معظم النازحين في "المجتمعات المضيفة أو في المدارس والمؤسسات الحكومية".

وفي أواخر العام الماضي، حذرت اليونيسف من عدم قدرة نحو سبعة ملايين طفل بالسودان على الذهاب للمدارس، بواقع طفل من كل ثلاثة أطفال، وتقطع دراسة 12 مليون آخرين على نطاق واسع بسبب نقص المعلمين ووضع البنية التحتية والحاجة لتوفير بيئة تمكنهم من التعلم.

* انهيار الأوضاع

في ضوء الأوضاع التي يشدها السودان، دعا المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في البحر الأحمر ونهر النيل إلى إيقاف الحرب فورا "لأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوداني باتت صعبة جدا ومن الممكن أن تنهار في أي لحظة".

وأشار أبو فاطمة إلى وجود نقص في التمويل، وطالب بتوفير 400 مليون دولار "لتغطية نفقات المئة يوم القادمة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية للنازحين وحتى للمستضيفين، لاسيما وأنه لم يتم صرف رواتب للعاملين في الدولة منذ أربعة أشهر".

كما حذر من انهيار النظام الصحي في ولاية نهر النيل في أي لحظة بسبب "الأعداد الكبيرة للنازحين ووضعه المتردي جدا من قبل اندلاع الحرب، الأمر الذي يمثل عبئا كبير ومتزايدا على مستوى تقديم الخدمات الطبية في الولاية".

ويعاني المدنيون في السودان ظروفا معيشية صعبة، حيث تحولت مناطق سكنية في الخرطوم وأنحاء أخرى من البلاد إلى ساحات للمعارك العسكرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.