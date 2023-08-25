القضاء الألماني: توجيه الشتائم بين زملاء العمل على واتس آب قد يكون سببا للفصل

قضت محكمة العمل الاتحادية في ألمانيا، أمس الخميس، بأن توجيه شتائم من عامل لرئيسه في العمل أو لزملائه على مجموعة دردشة مغلقة على واتس آب، قد يكون سببا للفصل، وذلك في حكم هو الأول من نوعه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن من الممكن لهذه الشتائم أن تكلف صاحبها وظيفته في الحالة القصوى، إذا أصبح محتوى هذه الدردشة علنيا.

ونظرت المحكمة قضية تتعلق بمجموعة دردشة على واتس آب لزملاء عمل (سبعة من بينهم شقيقان) تربطهم علاقة صداقة ويعملون لدى شركة توي فلاي في منطقة هانوفر-لانجهاجن.

وقالت أعلى محكمة عمل في ألمانيا، إن أعضاء مجموعات الدردشة المغلقة يمكنهم حماية أنفسهم في حال الإدلاء بتعليقات مهينة أو عنصرية أو متحيزة جنسيا عن زملائهم اعتمادا على مبدأ السرية في حالة استثنائية إذا كان هناك فصل تعسفي.

وذكرت أن من الممكن فصل الموظفين إذا صارت الإهانات علنية.

بذلك نقضت المحكمة قرارات لمحاكم ابتدائية في ولاية سكسونيا السفلى التي أخذت بـ "افتراض السرية المشروع" من جانب أعضاء مجموعات الدردشة المغلقة، أي الحفاظ على سرية المحادثات.

وقالت المحكمة إن توقع السرية يتوقف على نوع الرسائل وحجم المجموعة.

ويرى خبراء أن أحكام القضاء على التصريحات التشهيرية على خدمات الرسائل لا تزال في ألمانيا غير موحدة حتى الآن.