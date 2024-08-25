ضخ 8800 متر مكعب يومي من مياه الشرب بمدينة نويبع

قال محمد حامد، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، إن ما أثير من شكوى أحد المواطنين حول عدم ضخ المياه بالمدينة، وضخها فقط خلال زيارة الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للمدينة يوم الثلاثاء الماضي، وعودة قطعها مرة أخرى بعد انتهاء الزيارة، غير صحيح حيث يجري ضخ المياه بجميع أرجاء المدينة باستمرار.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن معدل ضخ المياه بالمدينة هذا العام يزيد عن العام السابق بنسبة تتراوح بين 15% حتى 20%، مؤكدًا أن كمية المياه التي يجري ضخها الآن تتراوح بين 8200 حتى 8800 متر مكعب يومي، في حين أن أقصى ما يجري ضخه العام الماضي كان يبلغ 7000 متر مكعب يومي.

وأكد أن الدكتور خالد مبارك، أكد على ضخ المياه يوميًا بالكميات التي تتناسب مع الكثافة السكانية لكل حي، خاصة أنه يوجد بالمدينة 2 محطة تحلية يعملان بطاقة تفوق الكثافة السكانية بالمدينة، كما أكد على تحليل عينات المياه بشكل دوري حرصًا على سلامة المواطنين وزائري المدينة من السائحين، إضافة إلى إجراء الصيانة للمحطات طبقًا للتوقيتات المتفق عليها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر، أن محطة التحلية الجديدة بمدينة نويبع تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وتتضمن 3 خزانات طاقة كل خزان 5 آلاف متر مكعب، إضافة إلى محطة المياه القديمة، وبذلك يجري ضخ المياه للمدينة والقرى والوديان التابعة لها، وميناء نويبع البحري بمرافقه ومشتملاته.