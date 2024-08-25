كم بلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مقتل 3 ضباط في صفوفه، خلال معارك وسط قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 699 ضابط وجندي.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه إن 3 ضباط احتياط في صفوفه قتلوا في إحدى معارك وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن اثنين منهم كانا يخدمان في اللواء (6310)، أحدهما يبلغ من العمر 26 عاماً من مدينة بات يام (وسط)، والآخر يبلغ من العمر 23 عاماً، من مدينة عسقلان (جنوب)، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

أما الضابط الثالث فكان يخدم في كتيبة (8119)، ويبلغ من العمر 35 عاماً، من منطقة عين جدي (شرق).

وبهذا الإعلان، ارتفع عدد العسكريين الذين قُتلوا في معارك قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 5، وفق ما أعلنته سلطات الاحتلال.

وبلغ إجمالي عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 699، منهم 336 قُتلوا في المعارك البرية بغزة منذ 27 من الشهر ذاته، بحسب بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و376، بينهم ألفان و249 في المعارك البرية، وفق بيانات جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وفي أكثر من مناسبة، قال مسئولون إسرائيليون إن الجيش يخوض "قتالا شرسا" مع الفصائل الفلسطينية في غزة، ويدفع "أثمانا باهظة"، بينما تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل شبه يومي، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات "نوعية" داخل القطاع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.