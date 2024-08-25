السفارة الأمريكية في القدس تحذر رعاياها بتوخي الحذر وسط هجوم إسرائيل على حزب الله

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر، بعد أن شنت إسرائيل هجومها على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقالت السفارة في بيان: "تذكر السفارة الأمريكية الرعايا الأمريكيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي (بما في ذلك معرفة مكان أقرب ملجأ حماية)، حيث إن الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق قذائف هاون وصورايخ والتوغل بطائرات مسيرة، غالبا ما تقع بدون أي تحذير"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت اليوم الأحد.

وأضافت السفارة، أن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة وأن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن أن تغير توجيهاتها استجابة للوضع الأمني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك ردا على التهديدات الأمنية المتصاعدة من حزب الله في لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من هجومه الذي جاء ردا على اغتيال إسرائيل القائد في الجماعة فؤاد شكر قد انتهت بنجاح كامل.

وأوضح حزب الله في بيان، أن المرحلة الأولى هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر.

وأشار إلى أنه تم إطلاق‏ 320 صاروخ كاتيوشا حتى الآن ضد مواقع إسرائيلية.