أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وجود تعاون مثمر مع الغرفة التجارية بما يعود بالنفع على المواطنين، ظهر في التجهيزات والإعداد لإقامة معرض "أهلاً مدارس"، الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وأشار محافظ الغربية، إلى أهمية معرض "أهلاً مدارس" باعتباره معرض يلبي احتياجات الأسر المصرية في مختلف مراحل التعليم، من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي، بأسعار وخصومات أفضل من الأسواق.

وشدد المحافظ على أهمية العمل المشترك لتخفيف العبء عن المواطنين، من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع المحافظة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، وجه محمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن نجاح الغرفة يتوقف على هذا الدعم.

وأوضح أن المعارض ستجهز بكل المستلزمات الدراسية، مثل الزي المدرسي، والكشاكيل والكراسات، والأقلام، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.