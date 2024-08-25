أوكرانيا: مقتل صحفي بريطاني في هجوم روسي

قال مسئولون محليون في أوكرانيا إن صحفيا بريطانيا يعمل في وكالة "رويترز" للأنباء لقي حتفه وأصيب أربعة صحفيين غربيين في هجوم صاروخي روسي على فندق في أوكرانيا.

وأعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني، فاديم فيلاشكين، على منصة الرسائل تيليجرام إنه تم انتشال جثه الصحفي من تحت الأنقاض بعد الهجوم الذي وقع خلال الليل في مدينة كراماتورسك في شرقى أوكرانيا.

وتم إنقاذ أربعة صحفيين مصابين، وهم ألماني وأوكراني ولاتفي وأمريكي، يعملون أيضا لصالح وكالة "رويترز"، حيث كانوا يعانون من كسور وجروح وإصابات أخرى.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن أحد أفراد فريقها المؤلف من ستة أشخاص والذي كان يقيم في الفندق لا يزال مفقودا.

وأعلن مكتب الادعاء العام الأوكراني أن المبنى قد تعرض لضربة بصاروخ من طراز إسكندر-إم.

وأكدت الهجوم مدونات موالية لروسيا، حيث أفادت بأن كراماتورسك تعرضت لقصف بالقنابل الانزلاقية الثقيلة من طراز (إف إيه بي – 1500). مع ذلك، ذكرت أن مصنعا لصناعة الآلات وعدة أهداف عسكرية قد تم استهدافها.