قال الإعلامي تامر أمين، إن الكل يريد أن يعرف ماذا حدث للباحثة المصرية ريم حامد التي توفيت في فرنسا.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، إن أحدًا لا يعرف حتى الآن عما حدث مع ريم حامد وكيف توفيت.

وأشار إلى أن هناك من يتحدث عن مقتل ريم ما يعني وجود شُبهة جنائية، لكنه لفت إلى أن كل السيناريوهات والحلول تظل مطروحة.

ولفت إلى أن التحقيقات هي التي ستُظهر ما إذا كانت ريم تعرضت للقتل أو الاغتيال، منوهًا بأن البعض ذهب إلى رواية قتلها بسبب الملابسات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة.

ونوه بأن ريم كتبت منشورات عبر حسابها على موقع فيسبوك، عن تعرضها للمراقبة والمضايقات والتجسس وأن هناك أمورًا غريبة تحدث معها، وقالت إنها تشك في أن أحدًا يتعقبها ويراقبها ويهددها، من دون أن توضح من يفعل ذلك ولماذا وكيف.

وأوضح أن ريم تحدثت فقط عن شكواها من جارتها في مسكنها الجامعي، حيث قالت إن الأخيرة تضايقها وتثير ضدها حالة خناق شديدة، وتضع موادًا مخدرة وتحرقها لتدخل الأدخنة إلى مسكن ريم ويصيبها بالاختناق.

وأفاد بأن ريم كتبت بأنها اشتكت الأمر للشرطة الفرنسية لكن الأخيرة لم تتعامل مع الشكوى من الأساس، موضحًا أن الأمر انتهى بوفاة ريم.

وعقب قائلا: «مقدرش أقول إنها ماتت ولا اتقتلت.. الأكيد أنها توفيت إلى الله.. الأكيد أن الروح عادت إلى بارئها».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء يوم الخميس ٢٢ أغسطس الجاري، وفور تلقى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق فى أسرع وقت.

وكان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه فور علمه بالواقعة بقيام القنصلية العامة في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.

كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن، فور الإنتهاء من التحقيقات.

وأعربت الوزارة عن بالغ أسفها لوفاة الفقيدة، وتتقدم بخالص التعازي لأسرتها.