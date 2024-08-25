حسن نصر الله: أطلقنا على عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر «الأربعين»

أطلق أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، اليوم الأحد، على عملية الرد على اغتيال القيادي البارز في الحزب، فؤاد شكر، عملية "الأربعين".

ونقلت قناة "الميادين"، مساء اليوم الأحد، عن نصر الله في كلمة له على خلفية المناوشات الدائرة بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، مؤكدا خلالها أن العجلة في الرد على اغتيال فؤاد شكر كان يمكن أن تعني الفشل.

وأوضح نصر الله أنه "من أسباب تأخير الرد الحاجة لبعض الوقت والتشاور بخصوص ما إذا كان الرد يكون عبر المحور أو منفردا"، مضيفا أن "العجلة في الرد في ذروة الاستنفار الإسرائيلي والأمريكي كان يمكن أن تعني الفشل".

وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على أن "يكون هدف حزب الله في العمق وقريبا من تل أبيب، وقررنا أن يكون الهدف عسكريا وأن يكون له صلة بعملية اغتيال القائد الشهيد السيد فؤاد شكر"، مشيرا إلى وضع الحزب اللبناني عناوين وضوابط للرد من بينها عدم استهداف "المدنيين"، على حد قوله.

وأوضح نصر الله أن "الحزب قرر القيام بعمليتنا بشكل منفرد لأسباب وحكم ستظهر مع الوقت وأن يقرر كل طرف في المحور متى وكيف يرد"، منوها إلى أنه "تريثنا حتى نعطي الفرصة للمفاوضات لأن هدفنا من كل هذه الجبهة والتضحيات هو وقف الحرب على غزة".

وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.