 نجل إسماعيل هنية: والدي كان أهلاويا.. ومن محبي الكابتن محمود الخطيب - بوابة الشروق
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نجل إسماعيل هنية: والدي كان أهلاويا.. ومن محبي الكابتن محمود الخطيب

عبد السلام هنية
عبد السلام هنية
محمد شعبان
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 2:12 ص

كشف عبد السلام هنية، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية، عن حب والده للكابتن محمود الخطيب وتشجعيه للنادي الأهلي المصري.
وقال خلال حديثه عبر بودكاست لشبكة «سما قدس»: «والدي كان من محبي الكابتن محمود الخطيب، والذي كان من أشهر لاعبي الوطن العربي خلال فترة الثمانينات؛ وذلك لدماسة خلقه، وكان يقرأ الفاتحة دائما قبل المباريات، ولم يكن مجرد لاعبا عاديا».
وأضاف أن والده كان من مشجعي النادي الأهلي المصري، مشيرًا إلى أنه لعب في نادي الشاطئ، ومثل منتخب الجامعة، وانضم لنادي الجمعية، كما شارك في بطولات محلية مع رابطة الأندية الفلسطينية كلاعب خط وسط.
ووصف نجل هنية والده بأنه كان «وسطيًا» في كل شيء، رياضيًا، وإسلاميًا، واجتماعيًا، وإنسانيًا.

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