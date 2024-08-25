تراجع عدد محطات البنزين في سنغافورة مع ازدياد انتشار السيارات الكهربائية

انخفض عدد محطات البنزين في سنغافورة على مدار العقدين الماضيين، مما يعكس اتجاها عالميا مع تراجع الطلب على البنزين وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية.

يأتي ذلك حتى مع تطور محطات البنزين المتبقية لتقديم خيارات بيع بالتجزئة أكثر تنوعا، مثل بيع السوشي والوجبات السريعة وحتى خبز الكايا لجذب المستهلكين، بالإضافة إلى توفير نقاط شحن للسيارات الكهربائية، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .

ووفقا لمشغلي محطات البنزين ، فإن هناك حاليا 184 محطة وقود في سنغافورة، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 1ر17% من الذروة التي كانت 222 محطة في عام 2003.

ويتم التخطيط لمواقع محطات البنزين من قبل هيئة إعادة التطوير العمراني، التي قالت إنها تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الوطنية والمحلية للأراضي والاتجاهات الرئيسية مثل التزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عند تخصيص مساحة لمحطات البنزين .

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المحطات في سنغافورة كان "مستقرا إلى حد كبير" في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، هناك دلائل على أن الطلب على البنزين قد انخفض، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التكنولوجيا الأكثر ترشيدا فى استهلاك الوقود واعتماد السيارات الكهربائية.