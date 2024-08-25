أعلنت شركة مصافي الجنوب العراقية اليوم الأحد، عن السيطرة على حادثة مصفاة الشعيبة بمحافظة البصرة.

وقالت الشركة في بيان: "تمت السيطرة على عطل فني طارئ بوقت قياسي نتيجة توقف أحد المراجل وعطل في طوافة الخزان أثناء تشغيل وحدة تحسين البنزين من دون وقوع خسائر أو أضرار"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف البيان "تقوم الفرق الفنية والهندسية على معالجة العطل واستئناف العمل بوقت قريب"، مشيرا إلى "عدم تأثر العملية الإنتاجية بهذا الحادث".

وكان مصدر محلي أفاد أمس السبت، باندلاع حريق داخل مصفى الشعيبة في محافظة البصرة.

تنتج المصفاة في المرحلة الحالية مجموعة من المنتجات النفطية، منها مادة النفط الخام المكرر، ومادة البنزين، والنفط الأبيض، ووقود الطائرات، وزيت الغاز، وزيت الوقود، والغاز السائل، والإسفلت، وزيوت الأساس، والغاز.