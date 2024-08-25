 الضفة الغربية.. قوة إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية بحثا عن مستوطنين اثنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الضفة الغربية.. قوة إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية بحثا عن مستوطنين اثنين

وكالات
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 5:35 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 5:35 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مشاهد من اقتحام قوة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية بحثا عن مستوطنَين دخلا المدينة واختفيا فيها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن مستوطنين اثنين دخلا مدينة قلقيلية لإصلاح سيارتهما واختفيا بالداخل، ما دفع قوات الأمن الإسرائيلية لاقتحام المدينة وتمشيطها بحثا عنهما.

ولفتت المصادر المحلية نفسها إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي غادرت مدينة قلقيلية دون العثور على المستوطنين، وما زالت عمليات البحث مستمرة عبر وسائل استخباراتية.

فيما أفادت مراسلة روسيا اليوم في وقت لاحق نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنه تم تخليص إسرائيليين اثنين بعد دخولها في وقت سابق لمدينة قلقيلية.


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