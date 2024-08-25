حركة البناء الوطني: الجزائر لا تزال تتصدى للمؤامرات الخارجية وبعضها بأياد جزائرية

قال رئيس "حركة البناء الوطني" في الجزائر إن برنامج المترشح عبد المجيد تبون يهدف للحفاظ على مكسب الأمن واستقرار الوطن ومؤسسات الدولة وبناء الجزائر الجديدة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.





وأكد عبد القادر بن قرينة خلال تجمع بمدينة بوفاريك من ولاية البليدة شمال الجزائر، أن البلاد لا تزال تتصدى بحزم وثبات للمؤامرات الخارجية وبعضها بأياد جزائرية اتسخت مع أياد معادية لاستقرار الجزائر من أجل إفشال إرادة الجزائريين للتفرغ للتنمية الاقتصادية وتطلعات الشعب لرؤية بلاده دولة صاعدة في العالم.

وأضاف أن "ما كرسه المترشح تبون ويريد أن يستكمله في المرحلة القادمة عن طريق التصويت عليه والتفاف الشعب حوله عن طريق حزام وطني واقف في الصدمات والمؤامرات وكومندوس حكومي مؤهل يتكفل بالعمليات الخاصة لتشييد صرح الجزائر الجديدة المنتصرة على الفساد والبيروقراطية والمضاربة المنتصرة على الاحتكار والجهوية والتهميش، الجزائر المنتصرة لفلسطين والصحراء الغربية".

وأشار بن قرينة إلى أنه ومن خلال برنامج المترشح تبون سيعملون على الحفاظ على مكسب الأمن والانتصار لتحقيق التنمية الاجتماعية والرفاهية للمجتمع.

وصرح بن قرينة بأنه سيتم إعادة النشاط للولايات المتوقفة وإعادة العقار الصناعي لتحقيق النهضة السياسية والفلاحية والاقتصادية.