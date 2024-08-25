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الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في ألمانيا

أبوظبي - د ب ا
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 6:31 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 6:31 م

أدانت الإمارات بشدة عملية الطعن التي وقعت خلال مهرجان في زولينجن بألمانيا وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ألمانيا وشعبها، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هجمات الطعن التي وقعت في زولينجن الألمانية مساء أول أمس الجمعة.

وذكر التنظيم أن هذه الهجمات تأتي "انتقاما للمسلمين في فلسطين وأماكن أخرى".

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