القسام تنشر مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل مدرسة في حي تل السلطان برفح

نشرت كتائب القسام السبت مقطع فيديو يوثق لحظة اشتباك كتيبة تل السلطان التابعة للقسام مع جنود إسرائيليين تحصنوا داخل مدرسة في حي تل السلطان غرب رفح.



كما نشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها جنودا وآليات للقوات الإسرائيلية في محاور القتال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأظهر مقطع الفيديو استهداف مقاتلي القسام قوة إسرائيلية تحصنت داخل مدرسة كمال عدوان، حيث تم تنفيذ الهجوم باستخدام قديفة TBG المضادة للتحصينات.



وجرى الاشتباك بين مقاتلي القسام والقوات الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الرشاشة من المسافة صفر، وتم إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أعلنت كتائب القسام السبت، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت مركز قيادة وسيطرة وتحشدات القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" بطائرة "زواري" الانتحارية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40334 شخصا، والمصابين إلى 93356.