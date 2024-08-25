التبرعات لحملة هاريس تصل إلى 540 مليون دولار منذ تدشينها

قالت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس، اليوم الأحد، إنها جمعت 540 مليون دولار خلال ما يزيد قليلا عن شهر، منذ أن بدأ مسعاها في المنافسة على الرئاسة، إذ زادت وتيرة تدفق التبرعات خلال المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون، في مذكرة أصدرتها الحملة إن المبلغ يشمل 82 مليون دولار تدفقت خلال أسبوع المؤتمر، وإنه علامة على حماس الديمقراطيين لترشحها، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "هذا هو أكبر مبلغ على الإطلاق لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية".

وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب للرئاسة في 21 يوليو عندما تنحى الرئيس جو بايدن تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها في 27 يونيو أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وخلق ترشح هاريس، حالة من الزخم نقلت ترامب إلى موقف دفاعي، وهو يكافح حاليا للإبقاء على تركيز اهتمام الإعلام عليه.