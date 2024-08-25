الرئيس الكوري الجنوبي يعتزم الكشف عن خطة لإصلاح المعاشات هذا الأسبوع

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الإعلان عن إصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع، حسبما أعلن مدير مكتبه اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تضم الخطة الجديدة مزايا للمجندين والأمهات للحد من العبء على الأجيال الأصغر سنا وضمان استدامة النظام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مدير مكتب الرئيس تشونج جين سوك قال خلال اجتماع مع حزب قوة الشعب الحاكم: "الرئيس سوف يعقد مؤتمرا صحافيا بشأن شؤون الدولة هذا الأسبوع".

وأضاف: "سوف يتشارك الرئيس مع الشعب رؤيته وطموحه من أجل وضع سياسة رئيسية للدولة مرتبطة بصورة مباشرة بخطة الدولة من أجل طموحات طويلة المدى".

ومن المرجح أن تركز خطة إصلاح المعاشات على تعزيز العدالة بين الأجيال من خلال تخفيف العبء المالي على الأجيال الأصغر سنا وحث الأجيال الأكبر سنا، الذين سيتلقون مخصصات معاشاتهم في وقت أبكر على دفع المزيد.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن خطة مفصلة لنظام إصلاح المعاشات مطلع الشهر المقبل في متابعة للمؤتمر الصحفي للرئيس، الذي من المرجح أن يعقد بعد اجتماع لجنة برلمانية بعد غد الثلاثاء.