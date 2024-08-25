رئيس مدينة العريش يوجه بحل مشكلات المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، واستقبال كل طلبات المواطنين بالمركز وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمئن على سير العمل بالمركز على أكمل وجه، وتسهيل تقديم الطلبات للمواطنين وتسهيل الخدمات كافة.

وأكد "عفش"، في بيان اليوم الأحد، أنه أجرى المتابعة للتعرف على المشاكل التي تواجه المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأكد حرصه الدائم على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات والخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينة العريش، وذلك طبقا للوائح والقوانين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.