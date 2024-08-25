نقابة صيادلة الإسكندرية: 12 ألف مستفيد من 18 قافلة طبية خلال 7 أشهر

أعلنت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، اليوم الأحد، عن استفادة 12 ألف مواطن من الخدمات الطبية التي قدمت إليهم بواسطة 18 قافلة طبية، تم تنظيمها خلال 7 أشهر.

وأكد بيان صحفي، صادر عن النقابة، على أن القوافل الطبية جاءت من منطلق المسئولية المجتمعية لنقابة صيادلة الإسكندرية، لصالح المواطنين في المناطق الأكثر إحتياجًا، حيث شاركت بأعمال 18 قافلة طبية خلال 7 أشهر مضت، وتخطى عدد المستفيدين منها 12 ألف حالة في تخصصات: "الباطنة، القلب، الأطفال، النسا، العظام، الرمد، وفحص الاعتلال الكلوي".



وأشارت النقابة إلى توفير الأدوية مجانًا، إضافة إلى أعمال الصرف اليومي للأدوية لعشرات الحالات من لجنة الدواء حياة، حيث شملت القوافل عدة مناطق داخل وخارج الإسكندرية منها: "بشاير الخير، أبيس، النهضة، غبريال، مطروح، سيوة، عيادات تنظيم الأسرة بالعجمي، دار الملائكة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وجمعية المواساة لرعاية المسنين والأطفال".

ولفتت النقابة إلى أن ذلك جاء ذلك بالتعاون مع جهات مختلفة في تنفيذ القوافل، منها: "جامعة الإسكندرية، ومنطقة شرق الطبية، ومنطقة العجمي الطبية، ومعهد الصحة العامة، وبعض الأندية الاجتماعية".