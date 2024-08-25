فسخت المؤسسة الوطنية للنقل البحري في الجزائر عقد استئجار يربطها بمالك السفينة الإيطالية "موبي دادا" بعد عجزه عن إصلاح الأعطاب المتكررة والتي تسببت في تذبذب برنامج رحلات هذا الصيف.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الطيب عبود خلال مؤتمر صحفي إن القرار جاء بعد أن تم تسجيل عدة أعطاب على مستوى محرك السفينة وأخرى مست نظام التكييف ما أدى إلى فسخ العقد حفاظا على سلامة الركاب وتحويل المسافرين المبرمجين بهذه السفينة إلى كل من سفينتي "طاسيلي 2" و"الجزائر 2".

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أعلنت نهاية يناير 2024 عن استئجار السفينة الإيطالية "موبي دادا" ضمن تحضيراتها لموسم صيف 2024 تعزيزا لأسطولها البحري لضمان نقل أكبر عدد ممكن من المسافرين لاسيما أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا.



ومقابل ذلك، تعمل المؤسسة للتحضير لموسم صيف 2025 لتدارك النقائص المسجلة في تنفيذ برنامج السنة الجارية للنقل بين ضفتي المتوسط.

وأشار عبود إلى أن السلطات العليا في البلاد من خلال وزارة النقل تسهر على الإعداد الجيد لموسم الاصطياف المقبل 2025 حيث تم الشروع في التحضيرات قبل 15 يوما (بداية أغسطس)، موضحا أن فترة نهاية السنة الجارية ستخصص بالأساس لأشغال إصلاح وصيانة الأسطول لضمان برنامج صيف 2025 في أحسن الظروف.

هذا، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنه تم إلغاء كل الرحلات التي كانت مبرمجة على سفينة "موبي دادا" مع تعويض المسافرين.

وفي بيانها قالت المؤسسة إنه وبعد عجز مالك السفينة المستأجرة "موبي دادا" على إصلاح الأعطاب المتكررة بها قررت المؤسسة إلغاء جميع رحلاتها على متنها مع التكفل بجميع المسافرين المعنيين عن طريق نقلهم على متن باخرتي "طاسيلي 2" و"الجزائر 2".

وأضافت المؤسسة أنه ونظرا لعدم تساوي عدد غرف السفينتين سالفتي الذكر مع السفينة "موبي دادا"، فإن بعض الزبائن سيحصلون على مقعد بدلا من غرفة مستقلة أثناء رحلة العودة، مؤكدة أنها اتخذت جملة من الإجراءات لفائدتهم وذلك من خلال تعويضهم عن الفارق بين ثمن التذكرة بين درجتي "غرفة" و"مقعد" بالإضافة إلى الاستفادة من تخفيض بـنسبة 30% على ثمن التذكرة التي سيتم إقتناؤها مستقبلا من طرف الزبون مع الالتزام الكامل بتقديم وجبات الطعام مجانا.

وأفادت المؤسسة في السياق بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات في تواريخ وساعات الإقلاع داعية إلى التحلي بالهدوء أثناء الركوب لتسهيل العملية وتفادي تأخير انطلاق الباخرة ووصولها في وقتها المحدد لميناء العودة.